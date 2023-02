Sanremo 2023, LDA: “Napoli meraviglioso, è l’anno più bello della mia vita. Adoro Lobotka”

LDA, figlio di Gigi D’Alessio racconta le sue emozioni tra Sanremo 2023 e il possibile scudetto per il Napoli di Spalletti.

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, è tra i 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Luca D’Alessio, vero nome del 19enne terzogenito di Gigi, si è fatto conoscere al pubblico lo scorso anno grazie a “Amici di Maria De Filippi“. Questa è la sua prima volta sul palco dell’Ariston. Nonostante la sua passione per la musica abbia superato quella per il calcio, LDA ha dichiarato che il suo tifo per il Napoli non è in discussione. Con la canzone “Se poi domani” e un’esibizione con Alex Britti in “Oggi sono io”, LDA sta dimostrando il suo talento musicale, ereditato dalla passione per la musica di suo padre e sostenuto da Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi.

LDA ai microfoni della Gazzetta dello Sport, racconta la sua esperienza a Sanremo e la passione per il Napoli:

“Come sta andando questo Festival?

“Benissimo, ho realizzato un sogno, anzi il sogno che coltivavo da quando avevo 13-14 anni. Giocavo a calcio a buoni livelli, dicevano tutti che ero una promessa, ma anche quando correvo con il pallone tra i piedi in testa mi giravano le canzoni”.

Beh quest’anno tra Sanremo e campionato non sta andando male

“È senza dubbio l’anno più bello della mia vita”.

Parliamo della squadra di Spalletti?

“È un gruppo incredibile dentro e fuori dal campo, stanno facendo qualcosa di straordinario. Merito di Spalletti e del suo staff, ma gli ingredienti che stanno facendo la differenza sono tanti”.

Ad esempio due giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia.

“Certo, anche se il mio preferito è Lobotka, ha avuto una crescita incredibile, è uno che sa sempre cosa fare in campo, che è sicuro di sé e che trasmette sicurezza anche a noi tifosi”.

Scaramantico?

“Moltissimo… Io la parola che inizia con la “s” e finisce con “etto” non la pronuncio, al di là dei 13 punti di vantaggio”.

L’estate scorsa avresti mai pensato che il tuo Napoli potesse fare tanto?

“Assolutamente no, c’è la stessa incredulità di quando ho saputo che sarei venuto a Sanremo”.

Ricordiamo uno strepitoso video su Instagram. Ti scateni così anche allo stadio?

“A dire il vero no, sono un tifoso piuttosto calmo, anche perché da ex giocatore sto attento a tutto, a partire dalla parte tecnica”.

Chiudiamo con tre idoli del calcio e tre della musica.

“Messi, Ronaldinho e Neuer; Justin Bieber, Bruno Mars e papà”.