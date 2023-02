Sanremo 2023: Amadeus annuncia una sorpresa che riguarda Luciano Spalletti

Una bella sorpresa annunciata da Amadeus per Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di Sanremo 2023.

In occasione della conferenza stampa di Sanremo 2023, il conduttore Amadeus ha svelato una novità che coinvolge anche Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli. Durante la conferenza stampa, a poche ore dall’inizio della quarta serata del Festival, Amadeus ha raccontato cosa è successo dopo il monologo di Francesca Fagnani nella seconda serata.

La giornalista aveva raccontato del suo incontro con alcuni giovani detenuti presso il carcere minorile di Nisida, e subito dopo il suo intervento è giunto un messaggio da parte di un noto imprenditore napoletano. Quest’ultimo vorrebbe donare dei biliardini ai ragazzi del carcere di Nisida, e si è offerto di consegnarli di persona insieme a Luciano Spalletti.

“A Francesca Fagnani, subito dopo il suo monologo, è arrivato un messaggio di una persona molto importante. Un noto imprenditore napoletano vorrebbe regalare biliardini ai ragazzi del carcere di Nisida, provando anche a far sì che questi biliardini li consegni direttamente il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti”.

Amadeus ha anche commentato gli orari del Festival, affermando di aver ridotto la durata della manifestazione nel tempo. Ha precisato di ritenere che non sia opportuno superare le 2 di notte, e che l’obiettivo è quello di avere più cantanti e qualche ospite in meno.

“Ho sempre detto che il primo anno volevo mettere tante cose e abbiamo chiuso ad orari improponibili. Nel tempo ho ridotto, ci sono più cantanti, ma anche qualche ospito in meno, In linea generale ritengo che non si debbano superare le 2 di notte”.