Salvione: “Mazzarri-Napoli, vedo un certo feeling dialettico con la piazza. Walter utilizzerà tutte le carte a sua disposizione”

Il coordinatore del Corriere dello Sport online, Pasquale Salvione, si è soffermato su Mazzarri e sulla sfida tra Atalanta e Napoli.

In una recente intervista radiofonica, Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha discusso delle prospettive del Napoli sotto la guida di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano sembra intenzionato a sfruttare al massimo le risorse a sua disposizione nelle prossime partite.

Cosa crede abbia pagato Garcia?

“La voglia di voler cambiare per forza le cose, di non voler avere, probabilmente, l’umiltà di dire ‘questa è una macchina che corre perfettamente da sola, devo soltanto cercare di non farla sbandare’. Mi viene in mente Allegri che diceva della necessità di non toccare troppo una squadra che riusciva ad esprimersi ottimamente da sola. Garcia ha pagato anche dal punto di vista dialettico, con qualche uscita infelice. Il campo, poi, ha detto che il feeling con la squadra non era scoppiato, così come con la piazza. Ho letto un po’ di commenti ed ho sentito un po’ di gente dopo la conferenza di Mazzarri. Il tecnico toscano perderà e vincerà le partite, come succede per molti allenatori, ma vedo un certo feeling dialettico con la piazza. Questo sarà importante anche per il rapporto con lo spogliatoio, con qui penso ci sia già un bel clima”.