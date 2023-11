Come finirà Atalanta-Napoli? I pronostici di Caressa e Zazzaroni

I commentatori Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno detto la loro sui pronostici della tredicesima giornata tra cui Atalanta-Napoli.

Dopo la pausa dovuta alle competizioni internazionali che hanno visto l’Italia garantirsi un posto agli Europei, la Serie A ritorna in primo piano nel weekend con il tredicesimo turno, promettendo spettacolo e emozioni. Nell’ultima puntata del Deejay Football Club, in onda ogni sabato dalle 12 alle 13 su Radio Deejay, i noti commentatori sportivi Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono confrontati nel formulare le loro previsioni per i match in programma.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha iniziato analizzando alcuni incontri chiave: “Salernitana-Lazio 2, Atalanta-Napoli 1X con Mazzarri alle prese con il debutto contro il dentista Gasperini”. Poi ancora: “Milan-Fiorentina 2, i viola giocano benissimo; Cagliari-Monza X; Empoli-Sassuolo 2; Frosinone-Genoa 1; Roma-Udinese 1; Juventus-Inter 1, non posso tradire gli interisti che mi chiedono di giocare a sfavore della loro squadra; Verona-Lecce 2; Bologna-Torino 1”.

Il ritorno in trasmissione di Caressa, reduce dalla lunga permanenza a Pechino Express, ha portato i suoi pronostici: “Salernitana-Lazio X; Atalanta-Napoli X2; Milan-Fiorentina 1; Cagliari-Monza 1; Empoli-Sassuolo 1; Frosinone-Genoa 1; Roma-Udinese 1; Juventus-Inter X; Verona-Lecce 1; Bologna-Torino 1”.