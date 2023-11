Da Bergamo, le ultime di formazione: ecco le due possibili sorprese dell’ultim’ora

Le ultime notizie circa la probabile formazione scelta da Mazzarri che scenderà in campo contro l’Atalanta quest’oggi alle 18.

Nell’ultima trasmissione di Sky Sport 24, il corrispondente da Bergamo, Massimo Ugolini, ha fornito gli aggiornamenti più recenti sulla formazione azzurra che affronterà l’Atalanta alle 18.

La grande attesa riguarda le scelte di Mazzarri, con due possibili sorprese dell’ultim’ora: Meret e Anguissa. Meret ha completato l’intero allenamento di gruppo ieri e, se in condizioni ottimali, potrebbe essere incluso nel lineup, ma al momento Gollini sembra essere il favorito. Cajuste è pronto e dovrebbe giocare, ma l’importanza di Anguissa nel sistema tattico 4-3-3 è ben nota.

Nonostante un solo allenamento ieri, il camerunense è anch’esso pronto. Osimhen è in forma e prevedibilmente scenderà in campo per almeno mezz’ora. Per quanto riguarda la posizione centrale dell’attacco, Raspadori sembra essere nettamente favorito rispetto a Simeone per una partenza da titolare.

La partita si preannuncia quindi piena di suspense, con gli appassionati che aspettano con impazienza le decisioni finali di Mazzarri per il match contro l’Atalanta.