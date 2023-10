Salvione: “Caso scommesse, pochi rischi per i club. Napoli? Situazione delicata”

Il giornalista Pasquale Salvione non si aspetta grandi ripercussioni per i club coinvolti nel caso scommesse, mentre giudica delicata la situazione in casa Napoli.

CALCIO NAPOLI. Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio commentando il caso scommesse che ha travolto la Serie A e la situazione delicata che sta vivendo il Napoli.

Sullo scandalo scommesse, Salvione non si aspetta particolari ripercussioni per i club: “Se i giocatori puntavano solo su poker e blackjack non vedo problemi. Diverso se scommettevano sulle proprie squadre“.

Sulla situazione in casa Napoli con Rudi Garcia, invece, il giornalista parla di situazione molto delicata: “Tutti sanno cosa è successo, non c’è bisogno di raccontarlo. Mi auguro la presenza di De Laurentiis possa risolvere le cose”.

In sostanza, per Salvione i club al momento non rischiano molto dal caso scommesse, mentre il Napoli vive un momento difficile che solo l’intervento del presidente può risolvere.