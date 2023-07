Sabatini: “Napoli nettamente favorito per lo scudetto. Ecco chi sarà l’avversaria. Juve fuori dai giochi”

Sandro Sabatini ha parlato della lotta scudetto in Serie A: secondo il giornalista la logica indica Napoli e Milan favorite, mentre l’obbligo di vittoria per Allegri è solo ideologia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la lotta scudetto in Serie A nella prossima stagione ai microfoni di calciomercato.com. Secondo Sabatini, per un pronostico sensato bisogna seguire la logica e non l’ideologia.

Con grande franchezza, Sabatini ha suggerito che la lotta per lo scudetto si giocherà tra il Napoli e il Milan, e non la Juventus.

Secondo Sabatini, “I tormentoni estivi sullo scudetto non cambiano mai“, riferendosi alle tipiche dichiarazioni preseason dei club su aspirazioni di vittoria e ambizioni di successo. Ha sottolineato che nonostante le squadre cambino nel corso degli anni, spesso i media e i tifosi non riconoscono questi cambiamenti.

Rivisitando la classifica della stagione passata, Sabatini ha menzionato la vittoria convincente del Napoli, con l’unica partenza significativa di Kim Min-jae. Ha suggerito che se il Napoli trovasse un sostituto adeguato per Kim, lo scudetto sarebbe un obiettivo realistico.

Sabatini è stato altrettanto diretto riguardo all’Inter e alla Juventus. Ha evidenziato che le aspettative di successo di queste squadre potrebbero non essere realistiche, a causa dei cambiamenti nel loro organico.

Particolarmente interessante è stata la sua opinione sul Milan. Ha dichiarato che la squadra rossonera potrebbe essere quella con le maggiori possibilità di sorpresa nella stagione a venire, grazie agli ultimi acquisti. Ha citato l’importanza di sostituire adeguatamente i giocatori chiave come Franck Kessie, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali per mantenere la competizione per lo scudetto.

Il suo consiglio per i tifosi e gli addetti ai lavori? “Per pronostici sensati sul prossimo campionato, si deve seguire la logica. Non l’ideologia. Le spiegazioni, non le convinzioni a prescindere“.