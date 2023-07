Osimhen, a Parigi per due giorni di vacanza: Spunta un indizio di mercato

Victor Osimhen è volato a Parigi durante i 2 giorni di riposo concessi da Garcia. La notizia ha messo in allarme i tifosi, ma si tratta solo di una vacanza.

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen è volato a Parigi per godersi i 2 giorni di riposo concessi da Rudi Garcia al termine del ritiro di Dimaro. La notizia ha messo in apprensione i tifosi del Napoli, preoccupati che potesse essere un indizio di calciomercato.

In realtà, secondo quanto riportato da TvPlay, si tratta solo di una vacanza per il nigeriano, che spesso visita la capitale francese dove ha molti amici. Osimhen è partito da solo, senza famiglia nè agenti al seguito.

Tra 2 giorni sarà di ritorno a Napoli per iniziare la seconda parte della preparazione estiva a Castel Di Sangro. Dunque nessun viaggio legato al mercato, anche se la situazione va monitorata nel caso in cui al PSG dovesse partire Mbappé.

Osimhen è in trattativa per il rinnovo con il Napoli e al momento non ci sono indicazioni concrete di una sua partenza. I tifosi possono stare tranquilli: il bomber ha approfittato solo di 2 giorni di meritato riposo prima di iniziare la nuova stagione.