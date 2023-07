Rinnovo Osimhen, Lo Monaco si scaglia contro ADL: “La solita sceneggiata da copione”

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, si è soffermato sulla situazione di Victor Osimhen e su come De Laurentiis sta gestendo il tutto.

In una recente intervista a TMW Radio, il noto dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha espresso il suo parere su vari argomenti, con particolare attenzione alla gestione del rinnovo di Osimhen da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

“I rinnovi dei contratti come quello di Osimhen, vanno fatti lontano dal campo e non mentre la squadra é in ritiro. De Laurentiis é abituato a fare queste sceneggiate e a recitare continuamente un copione. Ha stravolto la figura del DS facendolo diventare anche osservatore, ma sono due cose differenti non scherziamo. Nel frattempo ha perso tutto lo staff dall’allenatore al direttore sportivo, passando per il preparatore atletico e il responsabile marketing”.

Lo Monaco ha espresso anche alcune critiche riguardo al ruolo di De Laurentiis, sottolineando come il presidente abbia mescolato le funzioni di direttore sportivo e osservatore, non riconoscendo le differenze tra le due posizioni. Secondo il dirigente, tale atteggiamento ha comportato una perdita di tutto lo staff tecnico, dal coach al direttore sportivo, e persino a livello di preparatore atletico e responsabile marketing.