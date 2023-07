Gazzetta – Osimhen chiede la clausola: Potrebbe restare, ma senza rinnovo

Le difficoltà nelle trattative per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen potrebbero portare a una sua permanenza al Napoli senza rinnovo. Le complicazioni riguardano principalmente l’entità dell’ingaggio e una clausola di uscita.

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si trova in una situazione di incertezza per quanto riguarda il suo futuro nel club partenopeo. Nonostante numerosi colloqui tra il presidente del club e l’agente del giocatore, non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Le Difficoltà del Rinnovo di Osimhen

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione che più preoccupa il club è proprio quella di Osimhen. Il centravanti nigeriano è al centro di trattative complesse a causa di alcune richieste avanzate. In particolare, Osimhen richiede una clausola di uscita nel suo contratto e ci sono difficoltà sull’entità dell’ingaggio proposto.

Nonostante le difficoltà, non c’è stata una rottura tra le parti e i colloqui continuano. Tuttavia, se non si dovesse arrivare a un accordo, Osimhen potrebbe restare al Napoli senza rinnovare il suo contratto. Questo porterebbe ad una valutazione del giocatore al ribasso nella prossima estate.

Il PSG Sullo Sfondo

Sullo sfondo di queste trattative si profila l’interesse del Paris Saint-Germain. Il club francese sta osservando da vicino la situazione e potrebbe approfittare delle difficoltà nel rinnovo del contratto di Osimhen per avanzare una propria offerta.

Il futuro di Osimhen al Napoli è quindi ancora incerto. Nonostante le difficoltà, le porte per un accordo non sono ancora chiuse e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi importanti. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.