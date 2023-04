Di Marzio: “Rrahmani-Napoli: rinnovo ok. Ecco le ultime”

Gianluca Di Marzio annuncia che Amir Rrahmani rinnoverà a vita col Napoli: la firma in arrivo per il difensore azzurro

Gianluca Di Marzio annuncia che arriverà a breve il rinnovo di Amir Rrahmani: “È solo questione di tempo, siamo ai dettagli finali, ma Amir Rrahmani continuerà ad essere un difensore del Napoli. Il 29enne kosovaro è pronto a firmare il rinnovo di contratto che lo legherà ancora al club azzurro nelle prossime ore. Il giocatore, che in questa stagione ha giocato 29 partite (tra cui l’ultima contro il Milan in Champions League dove ha anche rimediato un infortunio, e segnato 2 gol in campionato, dirà presto ancora di sì al suo Napoli“.

L’esperto di calciomercato prosegue: “Adrian Allaj, procuratore per Soccer 11 del numero 13 azzurro, è arrivato a Napoli per formalizzare gli ultimi dettagli che porteranno il kosovaro a rinnovare il proprio contratto. Amir Rrahmani potrà restare in azzurro per almeno altri cinque anni, vale a dire fino al 30 giugno 2028, quando il calciatore compirà 34 anni“.

Rrahmani si legherà al Napoli fino 30 giugno 2028

Infine Di Marzio conclude: “Già da giorni si lavora al prolungamento del contratto del difensore kosovaro, ma con l’arrivo a Napoli del suo procuratore, adesso l’ufficialità del suo rinnovo sembra veramente molto vicina. Pochi erano i dubbi sul suo prolungamento, siccome dal suo arrivo nel 2020, a poco a poco, Rrahmani si è confermato su altissimi livelli arrivando a collezionare 90 presenze in maglia azzurra. Maglia con cui, adesso, a distanza di tre anni dal suo approdo a Napoli, sta conquistando uno scudetto che la città attende da ben 33 anni“.