Iannicelli contro Facci: la dura risposta del giornalista napoletano

La dura risposta del giornalista napoletano Beppe Iannicelli al post cattivo di Filippo Facci che ha generato tante polemiche

Continua a generare polemiche il post pubblicato su Twitter da Filippo Facci, giornalista tifoso del Milan, dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Condividendo sui social network l’immagine di alcuni tifosi azzurri dispiaciuti per l’accaduto, il cronista ha pungolato: “Ah, se lavorassero come piangono“ è il post dello scrittore che ha scatenato la reazione dei cittadini partenopei, che non hanno per niente gradito le sue parole, giudicate insensate oltreché di cattivo gusto.

Peppe Iannicelli distrugge Filippo Facci

Peppe Iannicelli lo ha risposto ai microfoni di Radio Marte: “Come replicherei al post di Facci? ‘Ma ci Facci il piacere!…’ avrebbe risposto Totò, magari con un pernacchio alla Eduardo De Filippo. Un giornalista non dovrebbe mai scrivere una cosa del genere? Può essere anche un pittore od un parcheggiatore, non mi interessa: queste sciocchezze appartengono ad un’oleografia che non esiste più. Anche Dolce & Gabbana fece uno spot bellissimo che scatenò polemiche per le immagini di persone che mangiavano spaghetti ballando sulle note di un mandolino… Un messaggio come quello di Facci dimostra quanto valga a livello cerebrale. Ammesso che ce l’abbia, un cervello…”.