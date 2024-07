Rrahmani: “Rafa Marin fortissimo. Kim e Koulibaly? vi dico tutto”

Amir Rrahmani parla dal ritiro di Dimaro: commenti su Rafa Marin, confronto tra Kim e Koulibaly, e prospettive per la nuova stagione del Napoli.

Rrahmani su Rafa Marin e il nuovo allenatore

Durante l‘incontro con i tifosi a Piazza della Pace a Dimaro, Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra, i nuovi acquisti e le prospettive per la stagione.

Rrahmani ha espresso fiducia nel nuovo acquisto e nel lavoro della dirigenza: “Stiamo facendo più lavoro fisico, se il nostro direttore sportivo e il tecnico hanno scelto Rafa Marin significa che deve essere forte. Conte è stato l’allenatore di grandi squadre e questo parla per lui.”

Il difensore kosovaro ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle nuove direttive: “Dobbiamo seguire le indicazioni del mister, abbiamo bisogno di tempo per mentalizzare i cambiamenti e fare quello che ci chiede il mister.”

Il confronto tra Kim e Koulibaly

Quando gli è stato chiesto di confrontare Kim e Koulibaly, Rrahmani ha preferito non fare paragoni diretti: “Non si possono paragonare Koulibaly e Kim. Kalidou è stato più tempo qui, Kim solo una grande stagione qui. Per me è difficile paragonarli.”

L’impegno della squadra e le prospettive future

Rrahmani ha ribadito l’impegno della squadra: “Suderemo sempre la maglia, lo abbiamo fatto anche l’anno scorso, è il minimo da fare per questa maglia.” Ha anche espresso soddisfazione per la permanenza di Di Lorenzo: “Aspettavamo tutti il chiarimento Di Lorenzo e siamo felici che sia rimasto.”

Riguardo al nuovo sistema di gioco, il difensore si è mostrato ottimista: “Penso che mi troverò bene nella difesa a 3.” Ha anche elogiato i compagni di squadra: “Uno dei giocatori più forte per me è Osimhen, ma non solo.”

Infine, Rrahmani ha concluso con una dichiarazione ambiziosa: “Noi siamo i favoriti per lo scudetto.”

