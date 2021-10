Rrahmani: “Napoli miglior difesa, ecco perché. Scudetto, prematuro”

Amir Rrahmani parla di Napoli-Bologna e analizza la prestazione degli azzurri che hanno anche la miglior difesa in Italia. Il Napoli ha subito solo 3 gol in 10 giornate di campionato. Secondo Rrahamani il merito è anche “degli attaccanti, sono loro i primi a difendere. Tutta la squadra è impegnata nella fase difensiva, se loro fanno bene la loro parte per noi è più facile. Io sono contento di quello che stiamo facendo, inoltre gioco con Koulibaly è che è un giocatore fantastico, sono davvero molto contento di poter giocare con lui“.

Rrahmani dopo Napoli-Bologna aggiunge: “Sono stato sei mesi fuori la scorsa stagione, ora sono ritornato. Abbiamo ripreso questa stagione giocando bene, come avevamo finita quella precedente. Scudetto? È prematuro parlare di vittoria del titolo sono passate solo dieci giornate di campionato. Ovviamente ora ci affronteranno tutte con uno spirito diverso“.