Roma-Napoli le probabili formazioni: torna Zielinski, Mourinho con i titolari

Roma-Napoli le probabili formazioni con Luciano Spalletti e Josè Mourinho che dopo il turnover in Europa puntano sui titolari. Certo l’umore è totalmente diverso, perché il Napoli cambiando sette giocatori ha vinto col Legia Varsavia. Spalletti ha esaltato i tuoi giocatori e non vuole sentir parlare di turnover. Mourinho, invece, ne ha presi sei dal Bodo Glimt e con le sue dichiarazioni che praticamente distrutto le riserve della sua squadra. Ora bisognerà vedere come i giallorossi titolari, quelli esaltati dal tecnico portoghese, reagiranno sul campo. Ci sono pochi dubbi nelle probabili formazioni di Roma-Napoli, visto che entrambi i tecnici non vorranno fare grandi esperimenti. Tutti e due punteranno sui calciatori che fino ad ora gli hanno dato maggiori garanzie, pronti a sfruttare le cinque sostituzioni per provare a cambiare la partita in corsa.

Roma-Napoli: formazioni, le ultime novità

Il Napoli non potrà contare su Kostas Manolas alle prese con un lungo infortunio, ma comunque oramai il titolare è Rrahamani. Il kosovaro farà coppia centrale in difesa con Koulibaly, sugli esterni Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra, in porta ritorna Ospina. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz sono titolari, Zielinski ritorna dall’infortunio e con Insigne e Politano sosterrà Osimhnen punta centrale. Nella Roma Rui Patricio tra i pali avrà davanti Karsdorp che rientra dall’infortunio, insieme con Mancini Ibanez e Vina. Buone notizie a centrocampo per Mourinho che ritrova Zaniolo, con Cristante, Veretout, Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Abraham.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

I due allenatori hanno parlato alla viglia di Roma-Napoli. Con Spalletti che ha chiesto una grande prestazione ai suoi giocatori, prima di andare ad incontrare i tifosi all’esterno dello stadio Maradona. Invece Mourinho in conferenza stampa si è assunto le responsabilità fatte in Conference League, ma ha ribadito il concetto che la rosa non è attrezzata per competere su più fronti. La Roma resta comunque una squadra temibile ed il Napoli dovrà fare una super prestazione se vuole riprendersi il primo posto in classifica.