Ritiro Napoli in Abruzzo tra Gigi D’Alessio, Gallo e il concorso ‘Miss Scudetto 2023’

Diverse le iniziative in programma annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

Il Napoli si prepara per il doppio ritiro estivo che, come di consueto nel corso di questi ultimi anni, si terrà dapprima a Dimaro (14-25 luglio), poi in Abruzzo precisamente a Castel di Sangro (28 luglio-12 agosto). Per l’occasione è intervenuto in conferenza stampa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, direttamente dal suggestivo Palazzo Petrucci, situato in via Posillipo, insieme al sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri.

Tante le informazioni e le ‘sorprese’ presentate nel corso della conferenza stampa con il sindaco di Castel di Sangro che ha annunciato diverse iniziative. Tra queste il concerto di Gigi D’Alessio in programma il 5 agosto nella stessa area sportiva del ritiro, poi uno spettacolo dell’attore italiano Massimiliano Gallo, ospite già alla Festa Scudetto del Napoli al Maradona. Ma anche un concorso di ‘Miss Scudetto 2023’, una sfilata in cui verrà votata la ragazza che rappresenterà l’ambito trofeo del Napoli e che vedrà nella stessa giuria anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito le parole di Caruso:

“Ospiteremo Gigi D’Alessio il 5 agosto, data definita, sempre nell’area sportiva. Poi ci sarà uno spettacolo di Massimiliano Gallo. Anche noi ci sentiamo appartenenti alla cultura partenopea, il nostro territorio ha origini partenopee. Infine vorremmo indire il concorso ‘Miss Scudetto 2023’, qualcuno mi ha suggerito di inserire De Laurentiis tra i giudici. Ma che non si voti solo la bellezza della ragazza, ma che si veda anche la qualità intellettiva e artistica”.

Un concorso che vedrebbe lo stesso De Laurentiis nella giuria, e non solo.