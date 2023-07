Ritiro Castel di Sangro, il programma ufficiale: allenamenti a porte aperte, eventi e amichevoli

Il Napoli si prepara per la seconda fase del ritiro estivo, che si terrà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 28 luglio al 12 agosto.

Dopo l’esperienza a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, la squadra azzurra è tornata in città per godersi qualche giorno di meritato riposo prima di partire alla volta dell’affascinante regione abruzzese. Il programma per il ritiro, che si svolgerà dal 28 luglio al 12 agosto, è stato ufficialmente comunicato e prevede diverse opportunità per i tifosi di seguire da vicino la squadra, inclusi allenamenti a porte aperte. Inoltre, i tifosi avranno anche l’occasione di partecipare a un concerto di Gigi D’Alessio, per arricchire ulteriormente l’esperienza del ritiro.

La tournée del Napoli in Abruzzo sarà caratterizzata da ben quattro amichevoli, offrendo ai giocatori l’opportunità di mettere alla prova le loro abilità e prepararsi per la stagione calcistica imminente. Queste partite di allenamento saranno importanti per valutare la condizione fisica dei calciatori e per testare diverse tattiche di gioco. Sarà inoltre un’occasione per i tifosi di vedere in anteprima le nuove strategie messe a punto dal tecnico Garcia. Di seguito il programma di Castel di Sangro: