Ritiro Napoli a Castel di Sangro: ecco date e orari delle prime due amichevoli

Il Napoli si trova in ritiro a Dimaro, ma i tifosi possono già segnare sul calendario le date delle prime due amichevoli a Castel di Sangro.

Il Napoli si trova attualmente in ritiro a Dimaro, in Val di Sole, ma si recherà per la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 28 luglio al 12 agosto. Durante questo periodo, la squadra partenopea affronterà diverse sfide amichevoli, e due di queste sono già state annunciate.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Pianeta Napoli, il 29 luglio il Napoli scenderà in campo contro l’Hatayspor, squadra turca che lo scorso anno non ha potuto completare il campionato a causa del terremoto che ha colpito la Turchia. Sarà quindi un test interessante per valutare la forma dei giocatori in vista della nuova stagione.

Successivamente, il 3 agosto, il Napoli affronterà il Girona, squadra spagnola che ha già visitato lo stadio Patini l’anno scorso durante il ritiro della squadra a Castel di Sangro. Sarà un’opportunità per il Napoli di misurarsi con una squadra di buon livello e testare ulteriormente le proprie capacità.