CORSPORT – C’è un rischio grosso per il Napoli, De Laurentiis può restare inchiodato

Il Napoli in questo calciomercato deve far capire quali sono le sue intenzioni per il futuro. È chiaro che il club è vicino ad una rivoluzione, l’addio di Insigne e di Ghoulam, quello possibile di Mertens. La cessione paventata di Koulibaly e Fabian Ruiz. Insomma c’è tanta carne sul fuoco, con la società azzurra che dal punto di vista degli acquisti, fino ad ora, non si è fatta trovare impreparata. Kvaratskhelia e Mathia Olivera sono già stati presi, Deulofeu è una possibilità concreta. Eppure ci sono ancora tantissimi dubbi sulla tenuta del Napoli e la possibilità di lottare per lo scudetto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “È lecito, e anche indispensabile, confrontarsi con il proprio portafoglio e metterlo in sicurezza, la traccia di un’idea che può disegnare una vita ragionevolmente equilibrata oppure, perché no?, per indirizzarsi, nel breve o medio o lungo termine, verso una cessione del club“.

Poi il quotidiano mette in evidenza il fatto che Spalletti si è rinchiuso in uno strano silenzio: “Ma queste sono interpretazioni neanche troppo libere – mentre invece l’unica riflessione impone una secca domanda: quanto sia grossa, eventualmente, la distanza tra l’affabulazione e la progettazione e come l’una e l’altra possano coesistere? Perché con questo venticello che soffia in senso contrario, almeno per ora, il rischio che Napoli possa imbattersi in una stagione di transizione finirebbe per congelare (ancor di più) chi è rimasto inchiodato all’ultime parole famose: «Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli»“. Parole Di De Laurentiis sullo scudetto che fecero sussultare Spalletti con una smorfia diventata leggenda.