Sky – Bernardeschi Napoli, si riaccende la trattativa. Doppio colpo in arrivo

Il Napoli continua a trattare Federico Bernardeschi, secondo Gianluca Di Marzio di Sky il giocatore ha detto “si” agli azzurri. Una novità importante nella trattativa per Bernardeschi con l’esperto di mercato di Sky che fa sapere come il giocatore nelle scorse ore abbia deciso di accettare l’offerta economica del Napoli. Per le cifre di parla di circa 3 milioni di euro netti a stagione, ovviamente anche in questo caso bisognerà aggiungere il bonus alla firma e le commissioni agli agenti, come nel caso Mertens.

Per il futuro – scrive Di Marzio sul suo portale – del Napoli arriva la svolta nella trattativa che porterebbe in azzurro Federico Bernardeschi: il giocatore è molto vicino, l’esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più del progetto tecnico del club azzurro. Il 28enne campione d’Europa con la Nazionale italiana potrebbe presto cambiare squadra e andare a rinforzare il reparto offensivo azzurro, privato di Lorenzo Insigne – e forse di Mertens, situazione da chiarire – per la prossima stagione. Per lui, in questa stagione, 2 gol e 6 assist nelle 36 partite giocate in maglia bianconera in tutte le competizioni.

Ma l’operazione che porta Bernardeschi al Napoli non esclude l’arrivo di Gerard Deulofeu dall’Udinese. Il giocatore spagnolo piace moltissimo al club azzurro ed in questi giorni ci si muoverà per chiudere l’affare. Il calciomercato non è ancora cominciato ufficialmente, ma le grandi manovre sono già in corso, soprattutto tra le big. L’Inter ad esempio sta per chiudere Dybala. Il Milan pensa a grandi colpi come Renato Sanches, Botman ed ha già chiuso Origi.