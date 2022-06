CORSPORT – Rinnovo Mertens: non è finita, c’è un modo per riconciliarsi

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli sta diventando una epopea. Il giocatore ed il presidente dopo l’incontro da favola a Palazzo Sant’Anna, residenza Mertens, le foto con il piccolo Ciro Romeo, non si sono più visti. Quella che sembrava una grande storia è finita carte bollate, inviate via mail. Al centro dei fatti la vil moneta, quella che De Laurentiis tira in causa in un tipo di comunicazione che non è simpatica praticamente a nessuno, ma che la società si ostina a portare avanti, nonostante i pessimi risultati. Si, perché un club di calcio deve necessariamente ascoltare la voce dei tifosi, che sono tutti potenziali acquirenti, mentre invece gli stessi si devono anche sentir dire che la voglia di vincere è legata al fatto che sono vessati da mogli e capi ufficio.

Insomma un comunicazione da zero in pagella, ma che al Napoli piace ed ha tutto il diritto di portare avanti. In questo marasma c’è la vicenda Mertens. La società ha dato risposta negativa alla mail inviata dagli avvocati del giocatore belga. La richiesta di Mertens era di 2,4 milioni di euro di ingaggio e 1,6 milioni di bonus alla firma. Va ricordato che i bonus non sono da accumulare all’ingaggio, poiché vengono dati a qualsiasi giocatore che firma un contratto dopo essersi liberato a parametro zero. In qualche modo è come se si dovesse comprare il cartellino.

Napoli, rinnovo Mertens: come si può sbloccare l’affare

Secondo Corriere dello Sport la storia tra Mertens ed il Napoli potenzialmente non è ancora finita. Ma c’è un solo modo per sbloccare la vicenda: De Laurentiis e Mertens devono parlare e risolvere la questione, con il belga che deve abbassare le pretese e il patron azzurro alzare un po’ l’asticella. Insomma un classico incontro a metà strada, come deve avvenire anche con l’Udinese per Deulofeu.

Questo potrebbe accadere al termine degli impegni di Nations League, che vedranno il Belgio in campo fino a martedì prossimo. A quel punto il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli andrà al bivio decisivo, se i due continueranno ad ignorarsi, allora sarà separazione definitiva.