“Rimborsopoli, ci sono altri arbitri coinvolti e attenzionati”

Lorenzo Vendemiale, giornalista de Il Fatto Quotidiano parla di Rimborsopoli e del nuovo scandalo che ha portato già alla condanna di due arbitri. Ecco il commento del giornalista:

Una questione davvero delicata quella di rimborsopoli per gli arbitri. I primi due casi sono stati quelli di Pasqua e La Penna chi sono culminati in una squalifica di 16 e 13 mesi per i due. Poi, c’è stato il caso delle dimissioni di Calvarese, un fulmine a ciel sereno vista la deroga che aveva ottenuto. Si ottiene una deroga, è strano che ti dimetti dopo averla ottenuta e lascia come ultima partita quella tra Inter e Juventus della scorsa stagione. Poi, ci sono altri due arbitri, Massa e Giacomelli coinvolti con Doveri anche lui attenzionato. Questi arbitri sono stati fermati per aver alterato in maniera più o meno grave i rimborsi spese. L’arbitro deve essere autorevole e credibile: lo è incappa in questi passi falsi. Sistema generalizzato? Nel vaso scoperchiato non sai mai che trovi. L’AIA ha avviato un audit più approfondito, adesso stanno crocifiggendo Pasqua e La Penna, ma fonti ben informate sostengono che siano malcostumi generalizzati. Il tema è cosa sia stato fatto nell’Aia negli ultimi 10 anni. Nessuno può dare la colpa a Trentalange, anche se un mondo comincia a franare.