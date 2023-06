Ravezzani: “Inter sommersa dai debiti, crisi incombente” altro che koulibaly

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, mette in discussione la capacità dell’Inter sul mercato a causa di gravi problemi finanziari.

SERIE A. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso forti dubbi sulla capacità dell‘Inter di agire efficacemente nel mercato estivo di calcio a causa della sua precaria situazione finanziaria.

L’Inter è alla ricerca di un difensore per rimpiazzare Skriniar e valuta diverse opzioni. Tuttavia, Ravezzani mette in dubbio la capacità del club di fare mosse significative nel mercato. “L’Inter continua a essere una società che produce passivi“, ha detto il giornalista. “Non si può pensare di andare avanti così senza avere contraccolpi sul club“.

Tra i possibili obiettivi dell’Inter ci sono Koulibaly, Chalobah e Loftus-Cheek del Chelsea. Ma secondo Ravezzani, l’approccio dell’Inter al mercato è problematico a causa della sua dipendenza dai prestiti per coprire i debiti correnti. “Se tu per pagare i debiti che produce l’Inter, ti fai dare un prestito ma poi non hai i soldi per restituire il prestito e ti fai dare un altro prestito per pagare il prestito precedente, a tassi sempre pesanti e con l’inflazione che è aumentata un po’, questo gioco non può durare a lungo“.

Ravezzani ha concluso con una critica al presidente dell’Inter, Zhang, dicendo: “Zhang si rende conto che se ha una buona opportunità, prende i soldi e scappa. Non si può pensare di andare avanti così ed essere protagonisti”.

Le parole di Ravezzani suonano come un avvertimento serio sulla necessità della Serie A e della UEFA di valutare seriamente la situazione finanziaria dell’Inter.