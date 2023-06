L’Inter assalto a Koulibaly: pronto a ritornare in Serie A

L’Inter vuole Kalidou Koulibaly, il difensore del Chelsea in Premier League non ha sfondato e può ritornare in Serie A.

L’Inter è alla ricerca di un difensore. Con l’addio di Skriniar, le valutazioni in corso su D’Ambrosio e la difesa improvvisata ma efficace con Darmian e Acerbi come titolari nel terzetto difensivo, entrambi classe ’89 e ’88, il club si rende conto della necessità di agire con prudenza e rinforzare la squadra sul mercato.

Come già annunciato in precedenza, a breve si terrà il tanto atteso incontro tra Inter e Chelsea per Lukaku: una trattativa complicata, ma la volontà del belga di rimanere e il desiderio dell’Inter di trattenerlo possono far sperare in un esito positivo. Tuttavia, i due club, che avevano già discusso della situazione di Lukaku in passato, non parleranno solo di lui.

L’Inter è interessata a Koulibaly, e c’è una chiave per avvicinarsi a lui. Dal Chelsea si guardano anche Chalobah e Loftus-Cheek. Non è un segreto che l’Inter chiederà al Chelsea informazioni sulla possibilità di trasferire Kalidou Koulibaly. Tuttavia, le basi della trattativa sono chiare: si tratterebbe di un affare simile a quello di Lukaku, da concludere con un prestito, ovviamente a pagamento. La possibilità di un trasferimento si basa principalmente su considerazioni tattiche: a Londra, nonostante una stagione difficile e l’auspicio che, dalla parte dei Blues, possa migliorare già l’anno prossimo, Koulibaly non ha trovato lo spazio che ci si aspetterebbe per un giocatore del suo calibro.

L’Inter è vigile e vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con la dirigenza del Chelsea. Proprio con loro si parlerà anche del rinnovo del prestito di Lukaku.

La trattativa sarà tutta in salita: Koulibaly guadagna 9 milioni di euro all’anno, una cifra che dovrà essere necessariamente rivalutata in qualche modo. L’incontro tra i due club sarà anche l’occasione per capire se l’interesse del Chelsea per Onana sia reale o meno: l’Inter valuta il suo portiere 60 milioni, una somma che ovviamente agevolerebbe molto i discorsi per Koulibaly e Lukaku. Ma non solo, perché l’Inter è anche interessata ai giovani Chalobah, che è stato seguito anche l’anno scorso, e a Loftus-Cheek.