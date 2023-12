Rastelli su Kvaratskhelia: “Triste e cupo. Ecco cosa deve fare per ritrovarsi”

Il doppio ex di Napoli e Cagliari, Massimo Rastelli, si è soffermato sulla sfida di domani. Focus anche su Kvaratskhelia.

Nel corso di un’entusiasmante intervista su Radio Marte, Massimo Rastelli, doppio ex allenatore di Napoli e Cagliari, ha gettato luce sulla prossima sfida tra le due squadre, mettendo in evidenza l’importanza dell’approccio mentale e fornendo consigli chiari per la stella in difficoltà, Khvicha Kvaratskhelia.

La sfida imminente tra Napoli e Cagliari è descritta da Rastelli come un’impresa impegnativa per gli azzurri. “I sardi non mollano mai”, ha sottolineato, evidenziando la resilienza della squadra guidata da Ranieri. Rastelli ha avvertito il Napoli di non sottovalutare l’avversario, soprattutto considerando la forma psicofisica eccellente del Cagliari.

Rastelli ha dichiarato: “Il Napoli deve vincere per rimanere in corsa per la Champions League e ridurre le distanze dalla vetta della classifica. La sfida è mantenere un approccio mentale giusto ogni tre giorni, data la superiorità tecnica della squadra. Trovare la giusta concentrazione non è facile, ma è fondamentale per il successo”.

Il punto focale dell’intervista è stato Khvicha Kvaratskhelia, giocatore chiave per il Napoli alle prese con un periodo di incertezza. Rastelli ha consigliato al talentuoso giocatore di giocare con “leggerezza e spensieratezza” per ritrovare la forma migliore. Ha evidenziato che gli errori sottoporta possono condizionare un giocatore, portando a una perdita di fiducia, e ha sottolineato l’importanza di ritrovare la gioia di giocare in campo.

“Kvaratskhelia deve ritrovare la leggerezza e la voglia di divertirsi in campo per rendere al meglio, anche nella postura noto che è un po’ triste, cupo, perché non riesce in campo a dare il meglio di sé”, ha affermato Rastelli.