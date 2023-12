Mercato Napoli, colpo di scena: imbastita operazione low-cost per Faraoni

Napoli si muove sul mercato di gennaio per rinforzare la difesa: tutti i dettagli sull’operazione low-cost per Davide Faraoni.

Da Milano – Nell’ambito del mercato di gennaio, il Napoli sembra determinato a rafforzare la propria squadra concentrandosi sulla fascia destra di difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro avrebbe riaperto i contatti con l’Hellas Verona, cercando di concludere l’operazione per Davide Faraoni, già in fase di pianificazione dalla scorsa estate.

Secondo fonti vicine alla trattativa riportate da Calciomercato.com, le probabilità di vedere Faraoni vestire la maglia del Napoli sono in aumento. La mossa sarebbe motivata, in parte, dalla possibile volontà di Alessandro Zanoli di cercare nuove opportunità altrove per ottenere maggiore spazio di gioco.

L’operazione è stata definita come “low-cost”, indicando che il Napoli potrebbe riuscire a chiudere l’affare con un esborso economico contenuto. Questo approccio strategico potrebbe essere in linea con le nuove dinamiche del mercato, dove le squadre cercano soluzioni efficienti e sostenibili. Il giocatore, noto per le sue qualità difensive e la capacità di contribuire anche in fase di attacco, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la squadra di Mazzarri.

La volontà del Napoli di consolidare il reparto difensivo non si limita solo alla ricerca di un terzino destro. Secondo alcune voci di corridoio, il club starebbe considerando anche l’acquisto di un centrocampista, evidenziando la determinazione a colmare eventuali lacune nella rosa.

Il mercato di gennaio si preannuncia quindi decisivo per il Napoli, che cerca di plasmare una squadra competitiva per affrontare le sfide della stagione.