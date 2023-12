Mercato Napoli, AAA cercasi centrocampista: le principali caratteristiche

Napoli in cerca del centrocampista perfetto. Scopri l’identikit del rinforzo di gennaio per la scalata alla Champions League.

Con l’arrivo imminente del mercato di gennaio, il Napoli si prepara a intensificare la propria squadra per affrontare la corsa alla Champions League sotto la guida di Walter Mazzarri. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, e il club partenopeo mira a rafforzare il centrocampo per affrontare la sfida contro squadre come l’Inter e la Juventus, che viaggiano a ritmo serrato nella lotta per lo Scudetto.

Identikit del Centrocampista Desiderato

Secondo le informazioni fornite da fonti di Calciomercato.com, il Napoli sta cercando un centrocampista in grado di garantire solidità e muscoli al centro del campo. La strategia è quella di trovare una pedina in grado di dare il cambio ad André-Frank Anguissa e di sostituirlo durante la sua assenza dovuta alla partecipazione alla Coppa d’Africa.

Con Pierre Cajuste che ha dimostrato di essere più adatto al ruolo di mezzala d’inserimento piuttosto che a quello di mediano, il Napoli è alla ricerca di un profilo che possa portare peso specifico e altezza al centro della manovra. La necessità di una figura in grado di sfruttare la propria fisicità diventa cruciale, considerando le esigenze della squadra di Mazzarri.

“Nei piani del Napoli vi sarebbe anche quello di reperire una pedina con cui dare il cambio ad Anguissa e sostituire il camerunense durante la sua partenza per la Coppa d’Africa. Con Cajuste rivelatosi più mezzala da inserimento che mediano in grado di garantire solidità e muscoli, i partenopei sono alla ricerca di chili e centimetri da sfruttare in mezzo al campo”.

Obiettivi e Prospettive

Il Napoli punta a fare scelte oculate nel mercato di gennaio, evitando errori che potrebbero compromettere gli obiettivi stagionali. La priorità è trovare giocatori che si integrino perfettamente nel sistema di gioco del tecnico di San Vincenzo, contribuendo alla causa comune di raggiungere la qualificazione in Champions League.

Il ruolo del centrocampista che stanno cercando è cruciale, e le caratteristiche fisiche richieste suggeriscono la volontà del Napoli di aggiungere una dose di robustezza al suo reparto centrale. La competizione si fa sempre più serrata, e la squadra è consapevole che ogni rinforzo deve essere strategico e mirato per affrontare le sfide che l’aspettano nel prosieguo della stagione.