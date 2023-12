Rinnovo Meret, il retroscena: “Il Napoli respinse una clamorosa offerta”

Il futuro di Alex Meret con il Napoli: il rinnovo in vista e retroscena su un’offerta milionaria respinta. Calcio, contratto, mercato e passato del portiere.

Nel panorama calcistico, il futuro di Alex Meret sembra essere ancora una volta al centro dell’attenzione, con il Napoli che potrebbe decidere di prolungare la sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Nonostante le critiche subite durante la stagione in corso, la società azzurra starebbe ponderando seriamente l’opzione di rinnovo per l’estremo difensore friulano.

Il contratto attuale di Meret scadrà il trenta giugno del 2024, ma fonti vicine al club rivelano che l’opzione di estendere il rapporto con il portiere è sul tavolo delle discussioni. L’entourage del calciatore ha già confermato la volontà di Meret di continuare la sua avventura nel capoluogo campano, sottolineando l’importanza di raggiungere un accordo economico soddisfacente per entrambe le parti.

Francesco Modugno, giornalista esperto di calcio della redazione sportiva di SKY, ha recentemente svelato un interessante retroscena sul passato di Alex Meret. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Televomero, Modugno ha rivelato: “Vi dico che pochi anni fa, il Napoli rifiutò un’offerta da cinquanta milioni di euro per Meret, con dieci milioni come prezzo del prestito oneroso. Ora non sappiamo quanto il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe pretendere nel caso in cui il calciatore fosse nuovamente sul mercato.”

Queste dichiarazioni aprono uno spiraglio su un passato in cui il Napoli, consapevole del valore di Meret, decise di respingere un’offerta allettante per il giovane portiere. Secondo i dati di Transfermarkt, attualmente il valore dell’estremo difensore italiano si attesta intorno ai diciotto milioni di euro.

Il rinnovo di Meret potrebbe dunque rappresentare un voto di fiducia da parte del Napoli nei confronti del portiere, dimostrando la volontà di investire sul suo talento nonostante le difficoltà incontrate nella stagione in corso.