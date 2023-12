Napoli, De Maggio difende Meret e annuncia una sorpresa in difesa

De Maggio difende Meret e annuncia una sorpresa in difesa per il Napoli-Braga. Le sue parole a Radio Goal.

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha commentato il momento degli azzurri e ha rivelato una possibile novità per la sfida di Champions League contro il Braga.

La squadra di Mazzarri nonostante la sconfitta 1-0 contro la Juve ha dato segnali di ripresa ha dimostrando carattere e qualità, nonostante le assenze importanti e le difficoltà incontrate.

Valter De Maggio ha elogiato il lavoro di Mazzarri, sottolineando che il tecnico toscano ha bisogno di tempo per far rendere al meglio la sua squadra. Ha poi rivelato una possibile sorpresa in difesa per la partita di Champions League contro il Braga, in programma martedì sera:

“Natan potrebbe essere escluso dai titolari, Mazzarri potrebbe lanciare Ostigard dal primo minuto. Il norvegese è un difensore centrale molto forte fisicamente e particolarmente abile nel gioco aereo, caratteristiche che potrebbero essere utili contro una squadra come il Braga, che ha un attacco molto rapido e tecnico”.

De Maggio difende Meret

De Maggio ha poi difeso Alex Meret, il portiere del Napoli e della nazionale, che nelle ultime partite è stato criticato per alcune sue uscite e parate non impeccabili. “Meret è un grande portiere, ha vinto lo scudetto e gli Europei, non capisco perché gli si debba rompere l’anima su tutto. Si sta creando un clima invivibile, ora basta! Meret ha tutto il mio sostegno e quello dei veri tifosi del Napoli”.