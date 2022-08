Raspadori e Kepa in arrivo al Napoli: sono vicinissimi

Giacomo Raspadori e Kepa Arrizabalaga sono più vicini al Napoli, Luciano Spalletti spinge per averli il prima possibile. Secondo Sportmediaset i due giocatori sono veramente ad un passo dall’accordo con il club azzurro. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per Raspadori, mentre il Napoli è fermo ad un’offerta di 30 milioni di euro. Ma secondo il sito di informazione sportiva si può trovare una intesa a metà strada, anche perché il giocatore spinge per vestire in maglia azzurra. Sullo sfondo resta la Juve, che forse serve più al Sassuolo come spauracchio che per altro.

Calciomercato: Kepa e Raspadori, il Napoli vuole chiudere

Sul capitalo portiere, Sportmediaset fa sapere: “Con Meret che ha deciso di accettare la proposta dello Spezia (dopo il rinnovo), la strada è spianata per arrivare allo spagnolo Kepa. Anche in questo caso, il giocatore e il Napoli avrebbero già l’accordo. C’è, invece, da limare la distanza con il Chelsea. L’operazione prevede un prestito a 3 milioni di euro, con l’inserimento di possibili bonus da 5,5 milioni. AdL vorrebbe ridurre drasticamente questa cifra e spera che l’agente di Kepa, Ramadani, possa intercedere con i Blues. Nel caso in cui non si dovesse trovare l’intesa, il Napoli è pronto a virare sul belga Simon Mignolet. Salvatore Sirigu è invece il candidato preferito per il ruolo di secondo portiere“.