De Paola contro Mertens: “Parole innaturali, perché non è restato al Napoli?”

Paolo De Paola ha parlato dell’addio di Dries Mertens al Napoli, parole che emozionanti che non colpiscono il giornalista. A Radio Marte De Paola descrive come “non naturali” le parole utilizzate da Mertens nel video di saluto ai tifosi azzurri. Video che ha avuto grande successo sui social, con i supporters che si sono schierati nettamente dalla parte del talento belga ora vicinissimo alla firma con il Galatasaray.

Addio Mertens: le parole di De Paola

Ecco quanto detto da De Paola ai microfoni di Radio Marte: “Cosa penso del video di saluto di Dries Mertens ai napoletani? Non mi sembrano parole naturali: se davvero avesse voluto, avrebbe potuto accettare l’offerta del Napoli e rimanere. Non giriamoci attorno: se lo avesse voluto realmente, sarebbe restato. Luciano Spalletti è molto bravo ad impostare disciplina e regime e sa che il Napoli non fa sconti a nessuno sul piano economico: non ne ha fatti né a Koulibaly né a Mertens. La responsabilità è in primis del presidente, che ha deciso di attuare un abbassamento del monte ingaggi. Spalletti ha eseguito il compito assegnatogli e, adesso, dovrà essere il miglior allenatore possibile per il Napoli“.

Sul calciomercato del Napoli, il giornalista ha aggiunto: “Bastano Raspadori e Kepa (vicinissimi al Napoli) per risalire nelle quotazioni Champions? Secondo me, sì. Anche in questo, Spalletti è molto realistico: vuole confermare almeno quanto fatto l’anno scorso, è questo il ragionamento che sta facendo“.