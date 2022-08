Elkann su Calciopoli: “La Juve ha vinto 38 scudetti”

John Elkann torna indirettamente su Calciopoli e durante l’amichevole in famiglia dice: “La Juventus ha vinto 38 scudetti”. In realtà la giustizia sportiva nel 2006 gli ha revocato due titoli, condanna confermata anche dai ricorsi persi ripetutamente dal club bianconero.

Allo Stadium si continuano ad esporre 38 scudetti, con la Federazione e la Lega che non hanno mai detto nulla. Quindi non devono sconvolgere le parole di Elkann che dice: “Sicuramente Villar Perosa ha portato bene alla Juventus in questi anni con 38 scudetti vinti. Dobbiamo stare attenti in Serie A, l’Inter è la favorita, è una squadra robusta, forte e ben strutturata per quest’anno e non dimentichiamo Milan e Roma che hanno fatto un grande lavoro. L’importante è essere consapevoli che la Serie A è difficile, è stimolo ma bisogna essere attenti a non pensare sia una impresa facile. A livello europeo ci troviamo squadre che si sono rafforzate molto. Il livello della Serie A e anche del calcio europeo si è alzato Campione che mi stuzzica di più? Di Maria darà tantissimo alla Juventus e al campionato italiano“.