Corriere – Ecco quale vantaggio ha portato Ancelotti al Napoli

Che vantaggio ha portato Ancelotti al Napoli? Il tecnico di Reggiolo alle prese con la crisi azzurra. A qualcuno sembra di rivedere i fantasmi di Benitez e di Mazzarri

L’edizione odierna del corriere dello sport, ha dedicato un focus ad Ancelotti e al suo Napoli



Il Napoli, rallenta in campionato e, tuttavia, corre in Champions come mai aveva fatto finora.

L’atteggiamento in campo della squadra azzurra deprime e divide, fatto di inutili rimpianti. Dietro i quali si legge in controluce la stanchezza di inseguire. È una sindrome pericolosa per la piazza e, di riflesso, per la squadra.

Accorcia il fiato e brucia la fiducia. Se ne coglie il segno nei dibattiti televisivi, che da sempre animano il dopo partita, e sui social.

Che vantaggio ha portato Ancelotti al Napoli?

A voler cercare una risposta nei numeri della classifica ce n’è per tutti. L’anno scorso dopo nove giornate gli azzurri erano a 21 punti, quattro in più degli attuali 17, due anni fa addirittura a 25.

Ma, se si va a ritroso, si torna a 17, poi a 18 e infine a 15.

Ed ancora: nelle ultime cinque gare, contro Cagliari, Torino, Brescia, Verona e Spal, il Napoli ha preso solo 8 dei 15 punti in palio.

A qualcuno sembra di rivedere i fantasmi di Benitez e di Mazzarri, l’altalena di prestazioni esemplari e distrazioni difensive, prova di un’immaturità allora comprensibile, oggi inaccettabile.

Ma, a smentire questo scetticismo, c’è il cammino europeo.

Che racconta un’altra storia: la vittoria contro il Liverpool e il colpo di Salisburgo mostrano la perfetta applicazione tattica, il coraggio agonistico e la personalità di una squadra finalmente cresciuta.

Possono stare insieme queste due facce?

Noi crediamo di sì. Perché siamo ad appena nove giornate dall’inizio di un campionato diverso dai precedenti e, se non più equilibrato, certamente meno prevedibile.

Dove anche le cosiddette “piccole” possono strappare punti alle big. Guardate il Lecce con la Juve, per fare solo un esempio.

Dimostra che ci sono oggi in serie A squadre di provincia in grado di difendersi in maniera ordinata, di contendere il possesso palla e il dominio del gioco alla pari con tutti, e di saper rischiare, magari schierando due punte e un trequartista anche in trasferte proibitive.

Se il pareggio non è più l’orizzonte esistenziale delle neopromosse, vuol dire che la cultura del calcio italiano sta cambiando.

Che nuovi allenatori crescono e osano di più. E che la strada dello scudetto per le Grandi sarà più impervia. Se non ci credete, rovesciate la classifica.

L’anno scorso dopo nove giornate il Chievo era ultimo a -1 (partiva da -2), il Frosinone aveva 2 punti e l’Empoli, terzultimo, era a 6. Quest’anno la Samp è in coda a quota 4, Spal e Brescia a 7, Genoa e Lecce a 8.

Mentre due provinciali come Cagliari e Parma sono al settimo e ottavo posto a ridosso delle big, con 15 e 13 punti. Non è proprio una geografia consueta.

Ancelotti e il fantasma di Sarri

Poi c’è una ragione di fiducia che riguarda il Napoli. Ancelotti ha avuto il merito di subentrare a una grande avventura sportiva senza stravolgerla. Parliamo del cosiddetto ciclo Sarri, cioè di una squadra forgiata dal tecnico di Bagnoli a geometrie così precise da rappresentare una vera e propria cifra identitaria.

Quel modello aveva un limite strutturale, contro il quale Ancelotti ha girato attorno: il 4-3-3 con Mertens, Insigne e Callejon esalta per creatività, ma non sempre sfonda di fronte ad organizzazioni tattiche altrettanto robuste.

Il potenziamento estivo della rosa ha risposto alla necessità di costruire alternative tattiche credibili.

Che sette attaccanti siano la soluzione del caso è certamente tutto da dimostrare. Perché a centrocampo il nuovo Napoli non trova ancora il regista che una squadra da scudetto deve pretendere.

E perché in difesa l’uscita di Albiol ha messo in crisi automatismi che sembravano ormai collaudati. Una campagna acquisti più che ragguardevole, ma forse non del tutto equilibrata, ha portato gli azzurri a una crisi di crescita che Ancelotti sta dimostrando di saper gestire.

L’abbraccio di Insigne al tecnico dopo il gol decisivo a Salisburgo, è la prova di una capacità di leadership e di una tenuta psicologica che in momenti come questi possono risultare decisive.

La vetta della classifica sta ancora lì a 6 lunghezze, l’Europa ha le porte spalancate e il Napoli deve avere adesso la concentrazione per tenere il passo fino a Natale, quando la riapertura del mercato potrebbe servire a correggere qualche evidente asimmetria.

Cedere alla sindrome del condizionale passato, che anela sempre a ciò che si sarebbe potuto fare e rinuncia a guardare avanti, è il peggiore esercizio mentale che si possa consigliare.

Per questo noi stiamo con Ancelotti. Senza false illusioni, ma con la fiducia che le ragioni qui espresse autorizzano a coltivare. Perché di ragioni e non di azzardi o, peggio, di sogni è fatto questo meraviglioso gioco.