Infortunio Malcuit: a Villa Stuart per ulteriori controlli

Infortunio Malcuit il calciatore è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi ad ulteriori controlli. Il terzino azzurro è arrivato in clinica intorno alle 12.15.

Kevin Malcuit si è sottoposto ad ulteriori controlli in mattinata prima di essere sottoposto all’operazione. Dai primi accertamenti il terzino che si è infortunato contro la Spal aveva riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.

Emergenza sulle fasce

Con l’infortunio di Malcuit aumenta l’emergenza sulle fasce in difesa per il Napoli. Mario Rui è stato recuperato per la sfida con l’Atalanta ma non è al meglio della condizione, mentre Hysaj è ancora infortunato, mentre Ghoulam è ancora lontano dalla migliore forma fisica e psicologica. Carlo Ancelotti ha gli uomini contati e contro l’Atalanta se non ci saranno recuperi dovrebbe giocare dal primo minuto proprio Faouzi Ghoulam, con Di Lorenzo che è pronto a tornare sulla destra, ma che praticamente non si è mai fermato né in campionato né in Champions League.