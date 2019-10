Napoli, ecco i convocati, tra infortuni e recuperi. Manolas ancora out: ecco la situazione

La SSC Napoli ha diramato la lista di convocati in vista della sfida di domani alle 19 allo stadio San Paolo di Napoli contro l’Atalanta. Emergenza in difesa.

Carlo Ancelotti deve fare a meno di Kevin Malcuit infortunato nella partita con la Spal, ma riesce a recuperare Mario Rui, anche se il portoghese potrebbe non partire titolare dato che anche lui torna da un infortunio.

Napoli-Atalanta: i convocati

Il Napoli prepara il match con l’Atalanta. Gli azzurri si sono allenati al centro sportivo di Castel Volturno svolgendo attivazione a secco in avvio e una serie di torelli, poi lavoro finalizzato alla reattività, chiusura con partita a campo ridotto. Manolas ha lavorato ancora a parte, il greco sta recuperando da una dolorosa botta al costato e non è stato convocato da Ancelotti che deve fare a meno anche di Hysaj.

L’albanese ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte seguendo una tabella personalizzata. Per il Napoli è emergenza in difesa dove viene recuperato Maksimovic che rientra da un infortunio, mentre sulla sinistra ritorna Mario Rui tra i convocati ma anche lui sta recuperando da un infortunio. Sulla fascia destra c’è il solo Di Lorenzo.

Ecco i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski