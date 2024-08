PSG, niente Osimhen nonostante l’emergenza in attacco: la scelta di Luis Enrique

Il PSG rinuncia a Victor Osimhen del Napoli nonostante l’infortunio di Ramos. L’Equipe svela le intenzioni del club parigino.

CALCIOMERCATO NAPOLI– Il Paris Saint-Germain ha deciso di non puntare su Victor Osimhen, nonostante l’emergenza in attacco.

L’Equipe rivela la strategia del club francese: “Il PSG ha scelto di non affondare il colpo per Osimhen, nonostante una coperta molto corta nel reparto offensivo, sguarnito dall’addio di Mbappè e dall’infortunio di Goncalo Ramos”.

La decisione sembra essere in linea con il pensiero di Luis Enrique; il tecnico spagnolo, in conferenza stampa, ha dichiarato: “L’importanza del gruppo è fondamentale per sopperire a situazioni emergenziali di questo tipo“.

Questa scelta del PSG lascia aperte nuove prospettive per il futuro di Osimhen e per il mercato del Napoli, con il bomber nigeriano che potrebbe rimanere in azzurro o cercare altre destinazioni.