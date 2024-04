Konur: Napoli, il PSG tenta il colpaccio Kvara. Pronta un’offerta choc da 100 milioni

Secondo Ekrem Konur, Khvicha Kvaratskhelia ha attirato gli interesse di top club come il PSG e squadre di Premier League, con il Napoli che potrebbe ricevere offerte shock da 100 milioni di euro.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, il talento georgiano sarebbe finito nel mirino di alcuni tra i club più ricchi e ambiziosi d’Europa.

Da Parigi e dalla Premier League sarebbero pronti ad arrivare rilanci economici a tre cifre per strappare Kvara al Napoli: “I club di Ligue 1 e Premier continuano ad essere interessati a Kvaratskhelia – ha dichiarato Konur – e il Napoli potrebbe ricevere offerte da 100 milioni di euro per il georgiano nella finestra estiva”.

PSG su Kvara

A spaventare i tifosi azzurri è la prospettiva che simili proposte economiche possano essere difficilmente rifiutabili, considerando anche la deludente stagione del Napoli in campionato. Il contratto di Kvaratskhelia, in scadenza nel 2027, prevede un ingaggio basso di circa 1,3 milioni, ben al di sotto del suo reale valore dopo l’esplosione dell’ultimo anno.

Il rischio è che lo stesso georgiano possa iniziare a guardarsi intorno di fronte alle lusinghe milionarie di club come il PSG o le grandi di Premier. Una cessione shock potrebbe rappresentare il prezzo da pagare per il Napoli dopo il flop in Serie A.

De Laurentiis apre alla cessione

Dal canto suo, De Laurentiis non intenderebbe più blindare nessuno dell’attuale rosa dopo il crollo delle aspettative. Una grande offerta da 100 milioni verrebbe quindi quasi sicuramente presa in considerazione per uno dei pezzi pregiati dell’attuale squadra.

L’addio di Kvara si tramuterebbe in un tesoretto importante da reinvestire per ricostruire un nuovo ciclo competitivo. Il georgiano classe 2001 ha un valore di mercato già molto alto che lieviterebbe ulteriormente con eventuali aste milionarie.

L’interesse concretissimo di PSG e top club di Premier getta dunque più di un’ombra sul futuro di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Attenzione a non sottovalutare la portata di voci che già iniziano a circolare con insistenza sui potenziali acquirenti esteri del nuovo idolo dei tifosi del Napoli.

💣 #ForzaNapoliSempre 🔵 🇬🇪

Ligue 1 and Premier League clubs continue to be interested in Khvicha Kvaratskhelia and Napoli could receive offers of 100 million euros for the 22-year-old Georgian in the summer transfer window. https://t.co/tduvquNp4t pic.twitter.com/fJawT0EO3Z — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 22, 2024