Prime pagine: Il Mattino: “Canta Napoli con Raspadori”

La prima pagina in edicola oggi del quotidiano cittadino Il Mattino è dedicata all’arrivo di giacomo Raspadori al Napoli.

Il Mattino apre in prima pagina con “CantaNapoli con Raspadori”: oggi grande giornata per il club azzurro con l’arrivo di Simeone e le visite di Ndombele e Raspadori.

Dopo l’ufficialità di Simeone e l’arrivo di Ndombelé, i botti di mercato del Napoli continuano: il club azzurro ha di fatto definito l’acquisto di Giacomo Raspadori, in arrivo dal Sassuolo.

Una trattativa lunga che il Napoli ha portato a casa grazie al lavoro dei dirigenti azzurri ma anche alla volontà del calciatore, che ha scelto l’azzurro fin dal primo minuto e a Napoli firmerà un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro. Gli azzurri pagheranno 30 milioni di euro divisi in sei anni: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, pagabili nei successivi cinque anni. Più 5 milioni di bonus: uno da massimo 3 milioni di euro nel caso in cui nei prossimi cinque anni il Napoli arriverà almeno tre volte in Champions League, e uno da 2 milioni nel caso il calciatore dovesse raggiungere lungo la durata del suo contratto una cifra tra 10 e 20 fra gol e assist.