Pedullà: “Il Napoli ha chiuso per Bereszynski. Sirigu confermato, Contini torna”

Alfredo Pedullà conferma lo scambio Bereszynski–Zanoli, l’esperto di mercato riporta inoltre le ultime operazioni del club azzurro allenato da Spalletti.

Il giornalista ed esperto calciomercato Alfredo Pedullà, ha annunciato la chiusura della scombio Bereszynsk- Zanolli. L’ esperto di mercato Sportitalia, attraverso il suo sito ufficiale ha annunciato l’ importante operazione di mercato da parte del Napoli di Spalletti:

“Il Napoli ha chiuso lo scambio Bereszynski–Zanoli con la Sampdoria, verrà formalizzato – come già raccontato – la prossima settimana. Ovviamente il terzino azzurro si trasferisce in prestito secco, mentre il polacco andrà da Spalletti in prestito con diritto di riscatto”.

Alfredo Pedullà, ha aggiunto ulteriori dettagli sulle operazione del Napoli: “Conferme assolute anche sulle situazioni legate a due portieri: Contini ha chiesto di tornare a Napoli per motivi personali, ma farà il terzo”.

“Mentre Sirigu, accostato a diversi club senza che al momento ci sia una trattativa, per il Napoli è assolutamente confermato. La Sampdoria spera sempre di sbloccare Aleksandar Dragovic, primo della lista per la difesa di Stankovic”. Ha concluso il giornalista di SPortItalia sulle operazioni di mercato del calcio Napoli.