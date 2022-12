Zerbin, l’agente: “Ha superato l’esame Spalletti, per lui c’è la fila”

Giulio Marinelli agente di Alessio Zerbin è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del futuro del suo assistito.

L’agente del giocatore ha detto: “La sosta in qualche modo è come se avesse interrotto il ritmo della stagione, ma ci è servito comunque per fare una sorta di resoconto della stagione di Zerbin. Secondo me è stato un’ottima prima parte di stagione, ha fatto il suo esordio in Serie A, Nazionale e Champions League e lui è molto orgoglioso di questo”.

Per Zerbin si parla di un interesse del Bologna, l’agente sulla questione dice: “Durante il ritiro estivo Zerbin ha superato l’esame Spalletti. È andato in ritiro con un grande punto interrogativo, ma gli è stata data fiducia. Una volta che ha convinto il mister, in tutta franchezza non vedo ragioni per andare via da Napoli. Ci sono tante squadre che lo volevano estate, sono ancora tutte interessate al giocatore ma lui vuole restare ancora in azzurro“.