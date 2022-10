Pecci: “Triplete al Napoli, è la squadra da battere in questo momento”

Eraldo Pecci parla del Napoli e di un possibile e complicatissimo sogno triplete: “In questo momento è la squadra da battere“.

Il Napoli di questo inizio stagione sta incantando tutti. I giornali stranieri esaltano la squadra di Spalletti dopo la vittoria con l’Ajax. Primo in classifica in Serie A con il miglior attacco, primo in Champions League nel Girone A dopo tre giornate con il miglior attacco. Insomma il Napoli piace ed entusiasma, tanto che c’è chi come Gennaro Montuori parla di triplete.

È chiaro che ci sono squadroni da battere per alimentare questo sogno che appare veramente complicato, quasi al limite dell’impossibile. “Al momento il Napoli è in una condizione davvero incredibile, sia fisicamente che mentalmente. Triplete? Posso dire che ora come ora è la squadra da battere, sembra davvero complicato riuscire a passare contro gli azzurri” dice Pecci alla trasmissione ‘Giochiamo D’Anticipo’.

Pecci: “Napoli, speriamo non ci siano infortuni”

Poi Pecci aggiunge: “Il Napoli sembra una squadra quadrata, ha un centrocampo forte ed i campionato si vincono in questo modo. Bisogna augurarsi che non ci siano infortuni in casa azzurra. A quel punto il Napoli veramente potrebbe giocarsela con chiunque in Europa. Attualmente Napoli e Milan sono le squadre che giocano meglio al calcio, le formazioni più forti in Serie A, senza dubbio. I rossoneri saranno un avversario tosto, ma gli azzurri sono in grande fiducia. L’Atalanta? Si può dire che è la squadra del mio cuore, sta sempre ad alti livelli e quest’anno pur giocando peggio è al primo posto in classifica“.