SKY: Parma in pole per Gaetano: sorpasso sul Cagliari, si punta al titolo definitivo

Il Parma supera il Cagliari nella corsa a Gianluca Gaetano. Contatti avanzati con il Napoli per l’acquisto a titolo definitivo. Pecchia fattore chiave.

Il Parma accelera per Gianluca Gaetano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ducale avrebbe superato il Cagliari nella corsa al centrocampista del Napoli, puntando ad un acquisto a titolo definitivo.

Parma-Gaetano: trattativa in fase avanzata

Di Marzio rivela: “Sono in corso contatti avanzati per il trasferimento di Gaetano a Parma. Sorpasso sul Cagliari che può essere decisivo per l’arrivo del trequartista del Napoli a titolo definitivo“. L’operazione potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

L’offerta del Parma e il fattore Pecchia

Il Parma punta a chiudere l’affare per una cifra intorno agli 8 milioni più bonus. Un elemento chiave nella trattativa potrebbe essere Fabio Pecchia, attuale allenatore del Parma, che ha già allenato Gaetano alla Cremonese e ne conosce bene le qualità.

Il precedente al Cagliari

Nella scorsa stagione, Gaetano ha vestito la maglia del Cagliari in prestito da febbraio a giugno, totalizzando 4 gol e 1 assist in 11 partite sotto la guida di Claudio Ranieri. Queste prestazioni hanno sicuramente aumentato l’interesse intorno al giocatore.

Le implicazioni per il mercato del Napoli

La cessione di Gaetano a titolo definitivo potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza per il Napoli, oltre a liberare spazio per eventuali nuovi acquisti nel reparto di centrocampo.

Per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Gaetano-Parma e sulle altre mosse di mercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.