Casting allenatori, Osimhen si oppone ad un tecnico in particolare

Christophe Galtier come nuovo allenatore del Napoli? Il bomber Victor Osimhen si oppone con forza: svelate le ragioni del nigeriano.

Il Napoli sta cercando l’allenatore che possa sostituire Luciano Spalletti, continuando ovviamente lo splendido lavoro del tecnico di Certaldo che ha portato Osimhen e compagni a conquistare lo Scudetto dopo 33 anni di attesa, conducendoli come se non bastasse anche ai quarti di finale della Champions League, un traguardo mai raggiunto nella storia del club. Ora trovare un allenatore in grado di fare ancora meglio o almeno di eguagliare i suoi risultati sarà un compito arduo per la dirigenza partenopea.

Christophe Galtier prossimo allenatore del Napoli? Osimhen si oppone

Tanti i nomi circolati per la panchina del Napoli: da Rudi Garcia a Luis Enrique, passando per Thiago Motta, Roberto Mancini e Paulo Sousa, fino ad arrivare anche a Christophe Galtier. Quest’ultima, però, non sarebbe un’opzione gradevole per Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal sito giornalistico francese Foot Mercato, Osimhen, che è stato allenato da Galtier durante la stagione 2019-2020 al Lille, non ritiene che il tecnico francese sia all’altezza della sfida. Nonostante il rapporto tra l’attaccante nigeriano e l’allenatore francese sia positivo, sembra che Osimhen non consideri Galtier all’altezza del compito di allenare il Napoli.

Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per capire quale sarà il futuro della panchina del Napoli. Un nome molto forte in queste ore è quello dell’attuale tecnico della Salernitana, Paulo Sousa.