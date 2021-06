Il giornalista di Bein Sports, Tancredi Palmeri su Twitter ha riportato alcune dichiarazioni su Aurelio de Laurentiis: “Pare che De Laurentiis abbia contattato la Uefa per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions. Juventus-Napoli non finisce mai…“

Il giornalista di Bein Sports ritiene certa la squalifica della Juventus. In una recente intervista, Tancredi Palmeri ha spiegato:

“Il giorno del giudizio sta per arrivare: la squalifica della Juventus, con Real e Barça, è imminente. La squalifica per la Juve è anche dettata dal fatto che i 3 non abbiano fatto nessun passo politico con la Uefa. Ammesso che sarebbe valso a qualcosa. Ma anche così la Uefa si è determinata sempre di più all’andare dritta, e le tempistiche di costituzione della commissione – subito dopo la fine dei campionati – fanno esattamente presagire l’esclusione“.