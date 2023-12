Pallone d’oro africano, Hakimi avrebbe meritato di vincerlo al posto di Osimhen? La risposta del nigeriano (FOTO)

Osimhen difende il suo Pallone d’Oro africano contro le critiche, sottolineando il successo sul campo: la risposta pungente del nigeriano.

La scorsa settimana, l’Africa ha applaudito il suo Pallone d’Oro continentale, assegnato al talentuoso attaccante nigeriano Victor Osimhen. Un riconoscimento meritato dopo una stagione straordinaria che lo ha visto primeggiare su giocatori del calibro di Mohamed Salah e Achraf Hakimi. La decisione, tuttavia, non è stata accettata da tutti.

Su piattaforme come Twitter, alcuni tifosi hanno espresso il loro disappunto, sostenendo che Hakimi avrebbe dovuto vincere il premio in virtù del suo eccezionale contributo nel portare il Marocco alle semifinali della Coppa del Mondo. Uno dei commenti, indirizzato direttamente a Hakimi, recitava: “Hakimi avrebbe meritato di più questo premio per il suo contributo al nostro continente, avendo portato il Marocco in semifinale al Mondiale.”

La risposta di Osimhen, tutt’altro che timida, è stata rapida e tagliente: