Allegri furioso dopo Genoa-Juve: il tecnico tira in ballo anche il Napoli

Il tecnico Massimiliano Allegri scoppia dopo Genoa-Juventus: accuse a Massa e retroscena Napoli-Inter.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è esploso in una furia inaspettata dopo il pareggio contro il Genoa, un retroscena clamoroso che coinvolge l’arbitro Massa e accende la polemica nel mondo del calcio italiano.

La serenità apparente di Allegri durante le interviste post-partita si è rivelata solo una maschera, poiché, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il tecnico toscano avrebbe avuto un acceso faccia a faccia con Massa nel ventre dell’impianto genovese. L’incontro, che è durato quasi tre quarti d’ora, è avvenuto lontano dalle telecamere, ma è stato osservato da assistenti di campo, quarto uomo, uomini dell’ufficio indagini e commissari Aia.

Allegri avrebbe rimproverato aspramente Massa, rievocando gli errori arbitrali che, a suo dire, avrebbero favorito l’Inter durante la partita con il Napoli. Il tecnico bianconero avrebbe sottolineato alcuni episodi avvenuti nel corso della stagione che avrebbero penalizzato la Juventus, portando così alla luce una presunta parzialità arbitrale.

La tensione sarebbe cresciuta ulteriormente quando Allegri avrebbe ricordato al direttore di gara gli episodi controversi che coinvolgevano la sua squadra durante l’incontro con il Genoa. Mani non sanzionate e un rosso non mostrato a Malinovskyi nel finale avrebbero acceso la miccia della rabbia del tecnico, che avrebbe voluto far notare a Massa come questi episodi potessero influire pesantemente sull’andamento della partita e del campionato.

L’incidente, seppur avvenuto dietro le quinte, non è passato inosservato, alimentando le speculazioni e le discussioni riguardo a possibili favoritismi arbitrali nel calcio italiano.