Napoli Inter, il nerazzurro Biasin ammette: “Intervento di Lautaro su Lobotka? Era fallo”

Il giornalista Fabrizio Biasin si è soffermato sulla prestazione degli azzurri in Napoli Inter e ha riservato qualche critica ad Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista sportivo e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, ha condiviso le sue opinioni sul momento attuale del Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter e ha espresso alcune critiche nei confronti del presidente De Laurentiis.

Biasin ha sottolineato la percezione di eccessiva negatività nell’ambiente azzurro, affermando che, nonostante la situazione in classifica non sia ottimale, il peggio sembra essere già passato. Ha elogiato la prestazione del Napoli contro l’Inter, nonostante le difficoltà nel mantenere un ritmo elevato per tutta la partita.

“Percepisco troppa negatività nell’ambiente azzurro. Capisco il pensiero, ma vista la situazione dall’esterno per me il momento peggiore è già passato. Contro l’Inter ho visto un bel Napoli, dopo la prima mezz’ora ero molto preoccupato. La squadra di Mazzarri non è riuscita a mantenere alto il livello per tutta la gara, ma riuscire a stare a ritmi alti contro i nerazzurri quest’anno è difficile per tutti in Italia ed Europa. Ribadisco che per me la fase peggiore è già stata superata, in questo momento la classifica non è bella e l’allenatore dovrà fare un piccolo miracolo psicologico ma non credo sia possibile. La Juventus è una grande occasione per ritrovare umore positivo”.

Riguardo all’azione di Lautaro su Lobotka, Biasin ha chiaramente dichiarato che, dal suo punto di vista di tifoso avversario, si trattava di un fallo. Ha anche menzionato alcune decisioni discutibili dell’arbitro Massa durante la partita.

“Intervento di Lautaro su Lobotka? E’ fallo, se fosse successo a me mi sarei arrabbiato tantissimo e quindi cerco sempre di pormi dal punto di vista del tifoso avversario. Massa durante la partita ha preso anche altre decisioni discutibili, ma lui tende a dirigere così le gare”.

Le critiche più accese sono state riservate a De Laurentiis, accusato di aver commesso errori gestionali nei mesi precedenti, perdendo l’opportunità di trattenere l’allenatore Spalletti.

“ADL ha sbagliato tante cose in questi mesi, si è lasciato sfuggire Spalletti e se avesse gestito meglio le cose avrebbe potuto trattenerlo”.