Pacchioni: “Napoli, ottimo sfidare subito la Juventus”

Il Napoli sfida la Juventus in Serie A domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

A Radio Punto Nuovo Paolo Pacchioni di Rtl 102.5 dice: “Conoscendo Spalletti, ora il Napoli avrà la reazione giusta in campionato. Il traguardo ormai è raggiunto, ma la botta in Champions ha certamente colpito la squadra che tornerà agguerrito in Serie A, dopo averla presa sottogamba nell’ultimo periodo. Anche la Juventus è avvisata, seppur dal canto suo sia più preoccupato di quello che sta vivendo dal punto di vista giudiziario. Poi non so quanto abbia senso fare mille classifiche con gli asterischi e poi veder tutto restituito“.

Poi Pacchioni continua: “Se la Juventus ha compiuto delle irregolarità, vanno punite con o senza vizi di forma da parte della giustizia. Detto questo, per il Napoli è un bene avere subito una gara di lusso dopo la sfida di Champions. E poi la Juve ha la gara con lo Sporting, che inciderà tantissimo e sono convinto che il Napoli arriverà meglio fisicamente. Gli azzurri sono stati sfortunati ad essere arrivati alla gara più importante della stagione in un momento di forma rivedibile, con l’infortunio di Osimhen e altre assenze. E al Milan, invece, è girato tutto bene, persino gli episodi arbitrali. Calo di Kvaratskhelia? Assurdo criticarlo dopo le gare col Milan, la crescita passa anche attraverso momenti del genere. E’ chiaro che è in calo rispetto a due mesi fa e che Leao abbia inciso di più, ma un periodo di flessione può capitare a tutti. Lui ha avuto il vantaggio di partire con poche pressioni sulle spalle, ora invece tutti gli hanno caricato il Napoli addosso. E non è semplice anche per un giovane come lui“.