Osimhen saluta Napoli? Il PSG fa sul serio con un’offerta monstre

Il PSG pronto a pagare la clausola per Osimhen. Il Nigeriano potrebbe dire addio al Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Napoli – Victor Osimhen potrebbe dire addio al Napoli nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Paris Saint-Germain avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano.

La ricca offerta del PSG per Osimhen

I francesi sarebbero disposti a sborsare una cifra monstre, pari ai 120 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen con il Napoli. Una proposta faraonica che il presidente De Laurentiis farebbe ben fatica a rifiutare.

Osimhen apre al trasferimento

Stando alle indiscrezioni del quotidiano napoletano, lo stesso attaccante classe ’98 avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel. Osimhen sarebbe stuzzicato dall’idea di approdare in un top club come il PSG e giocare la Champions League per puntare ai massimi traguardi.

L’alternativa in Premier resta sullo sfondo

Pur avendo già ricevuto interesse da alcuni club di Premier League come il Chelsea, Osimhen sarebbe ormai convinto della destinazione parigina. In Inghilterra pochi sembrano intenzionati davvero a investire la quotazione richiesta dal Napoli per il suo gioiello.

Caccia ai possibili eredi

Nel caso l’affare con il PSG dovesse concretizzarsi, il Napoli si cautelerebbe con l’acquisto di un nuovo bomber. I nomi caldi sarebbero quelli di David del Lille e Gimenez del Feyenoord, attaccanti giovani ma dal prezzo già molto elevato.

Con il Paris Saint-Germain ormai piombato con decisione sul bomber nigeriano, il rischio di vedere Osimhen salutare Napoli e la Serie A è più concreto che mai. Staremo a vedere se De Laurentiis riuscirà a resistere all’assalto del ricchissimo club francese o se preferirà monetizzare con una cessione record.