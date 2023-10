CorSport – Osimhen KO, Napoli in ansia. Niente Europei per Tonali, Zaniolo e Fagioli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’assenza agli Europei di Tonali, Zaniolo e Fagioni e sull’infortunio di Osimhen.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia la bomba: gli Europei del 2024 vedranno l’assenza di tre giovani promesse del calcio italiano. Sul Corriere dello Sport, i titoli urlano la delusione: “Saltano gli Europei: Tonali, Zaniolo e Fagioli fuori nel 2024, ma in tanti tremano per l’omessa denuncia. Processi entro l’anno, Nazionale a rischio”. Una decisione che ha gettato l’ombra di incertezza sulla squadra nazionale, con la minaccia di possibili processi che potrebbero compromettere la partecipazione dell’Italia al torneo.

Ma non è l’unica notizia a tenere con il fiato sospeso gli appassionati di calcio. Il Napoli è in ansia per l’infortunio di Osimhen, fermato ieri per precauzione. Questo non è il primo contrattempo per l’attaccante, che in soli tre anni ha saltato ben 19 partite a causa di problemi fisici in Nazionale. Nonostante ciò, Osimhen è riuscito a segnare un altro gol nell’ultima partita contro la Georgia, dimostrando la sua determinazione nonostante le difficoltà. Ecco quanto si legge: “Osimhen KO, Napoli in ansia. Fermato ieri per precauzione: in tre anni, ha già saltato 19 partite per problemi in Nazionale”.

Spazio anche per Kvaratskhelia: “Kvara, altro gol e nuova esultanza con la Georgia“. Di seguito la prima pagina: